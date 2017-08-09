Виктор Гончаренко: "Не сомневался в Помазуне ни перед "Рубином", ни сейчас"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко во флеш-интервью выразил удовлетворение готовностью команды к матчу 5-го тура чемпионата России с "Тосно". Также специалист подчеркнул, что не сомневается в Илье Помазуне, который во второй раз в карьере выйдет в стартовом составе армейцев.

– Физическое состояние хорошее, беспокойства тут у меня нет, – сказал Гончаренко. – Вот эмоциональное не очень, учитывая переезды и неудачный результат в прошлой игре. Ротация? Мы в целом делаем ее для последующих матчей. Через два дня на третий у нас "Спартак", а потом "Янг Бойз".

– Были ли сомнения вратарской позиции?

– У меня не было их ни перед "Рубином", ни тем более сейчас.

Трансляция матча "Тосно" - ЦСКА