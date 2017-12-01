Виктор Гончаренко: "Не ожидали, что так все сложится"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после матча 19-го тура чемпионата России против "Тосно" отметил, что он не рассчитывал на такой результат. По словам наставника, быстрые голы позволили взять игру под свой контроль.

– Когда последний раз команда выигрывала 6:0? Нет. Такое тяжело вспомнить. Тем более, сейчас очень тяжелый чемпионат. Просто крупная победа уже редкость. Конечно, мы не ожидали, что так все сложится. Быстрые мячи позволили взять игру под свой контроль. Порадовало то, что во втором тайме продолжили играть. Имели большое преимущество, провели много атак, надежно действовали в обороне. Большой респект за это команде.

Была третья ранняя замена. Таким образом мы уже искали варианты, чтобы дать практику игрокам перед "Манчестер Юнайтед".

Трансляция матча ЦСКА – "Тосно"