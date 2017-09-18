Виктор Гончаренко: "Не мое дело кого-то уговаривать играть за сборную, для этого есть Черчесов"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал о том, что полузащитник Алан Дзагоев должен играть между линиями соперника. По словам специалиста, сербский физиотерапевт, к которому ездил российский хавбек летом, помог залечить старые травмы

- Уговаривал ли я Дзагоева играть за сборную? Это не мое дело, для этого есть Черчесов, - сказал в эфире программы "После футбола" Гончаренко. - Дзагоев сильный футболист. Он хорошо подготовился, выбрал правильный момент, чтобы поехать в Сербию к физиотерапевту, который реально ему помог вылечиться.

Где он лучше всего раскрывается? Он хорошо себя чувствует между линиями соперника. Он умеет быстро разобраться и найти лазейку. Он умеет обострить.