16:16 | Футбол — РФПЛ

Виктор Гончаренко: "Нас мало, но мы едины"

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Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после матча 30-го тура чемпионата России против "Анжи" (2:1) поблагодарил армейских фанатов. Красно-синие благодаря собственной победе и поражению "Спартака" от "Динамо" (0:1) заняли второе место в турнирной таблице и завоевали прямую путевку в Лигу чемпионов.

– Большое спасибо за поддержу, – сказал Гончаренко болельщикам. – Нас мало, но мы едины. Увидимся в следующем году. (Ярослав СУСОВ)

Большой онлайн заключительного дня чемпионата России-2017/18 //
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ЦСКА - Анжи

 

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 30-й тур
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КОММЕНТАРИИ (6)
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Slim Taller

Отличный сезон армейцев.И так прыгнули выше головы.

16:30

Albertozi

Красавчики!Здорого!Лига наша!!))

16:25

foreverCSKAforever

Спасибо за победы, Тренер!!!

16:24

Нефилим

Пока мы едины - мы непобедимы!

16:23

bvb1987

Увидимся в следующем году ---хаха,полгода отдыхать будете?

16:21

Эугенио

Вы молодцы и пример остальным, какой нужно быть командой.

16:19

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