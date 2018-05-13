Виктор Гончаренко: "Нас мало, но мы едины"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после матча 30-го тура чемпионата России против "Анжи" (2:1) поблагодарил армейских фанатов. Красно-синие благодаря собственной победе и поражению "Спартака" от "Динамо" (0:1) заняли второе место в турнирной таблице и завоевали прямую путевку в Лигу чемпионов.
– Большое спасибо за поддержу, – сказал Гончаренко болельщикам. – Нас мало, но мы едины. Увидимся в следующем году. (Ярослав СУСОВ)
Большой онлайн заключительного дня чемпионата России-2017/18 //
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Slim Taller
Отличный сезон армейцев.И так прыгнули выше головы.
16:30
Albertozi
Красавчики!Здорого!Лига наша!!))
16:25
foreverCSKAforever
Спасибо за победы, Тренер!!!
16:24
Нефилим
Пока мы едины - мы непобедимы!
16:23
bvb1987
Увидимся в следующем году ---хаха,полгода отдыхать будете?
16:21
Эугенио
Вы молодцы и пример остальным, какой нужно быть командой.
16:19