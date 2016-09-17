Виктор Гончаренко: "Нам повезло, но бывало ведь и наоборот"

Главный тренер "Уфы" Виктор Гончаренко после победы в матче 6-го тура чемпионата России над "Локомотивом" (1:0) отметил, что его команде улыбнулась удача, передает корреспондент "СЭ" Филипп ПАПЕНКОВ. Специалист вспомнил о предыдущих матчах, где команда не набирала очков, которые заслуживала.

– Довольны победой, добытой на выезде, – сказал Гончаренко. – Хорошо поработали, особенно в защите. Забитый гол – это в том числе и везение. Но футбол он таков: где-то теряешь, а где-то находишь. Были матчи, когда удача нам наоборот не улыбалась и мы не набирали очков там, где их заслуживали.

– "Уфа" не нанесла ни одного удара в створ, но победила. Это чудо?

– Говорю, же так бывает. Мы понимали, что "Локо", играя дома, будет активнее идти вперед и раскрываться. Нашей задачей было убегать в контратаки. И мы своего шанса дождались.