Виктор Гончаренко: "Надеемся, что Витинью воспользуется шансом"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко перед матчем 29-го тура чемпионата России с "Арсеналом" пояснил, что завоевание "Локомотивом" чемпионского звания не скажется на мотивации армейцев. Также специалист надеется, что нападающий Витинью, не выходивший в "старте" с 18 апреля, воспользуется своим шансом.

– Насколько демотивирующим является факт, что чемпионство разыграли уже? – вопрос Гончаренко от корреспондента канала "Наш футбол"

– Да нисколько. Возобновляя чемпионат после зимней паузы, мы понимали, что 10 очков от "Локомотива" – это достаточно серьезное отставание. Потому нашей задачей было, чтобы мы в каждом матче сражались за победу и этот матч не исключение.

– Какая будет конфигурация атаки?

– У нас есть три нападающих, и мы всех их используем. Витинью в какой-то мере был обделен в последних играх. Надеемся, что сегодня он сполна воспользуется своим шансом.