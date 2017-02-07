Виктор Гончаренко: "На третьем сборе ЦСКА будет работать тем же составом"

Состав ЦСКА, который отправится на третий сбор в Марбелью, не претерпит изменений. Об этом сообщил главный тренер армейской команды Виктор Гончаренко.
– Изменений не будет, продолжим работу тем же составом, – приводит официальный Твиттер ЦСКА слова Гончаренко.
Сбор в Марбелье пройдет с 10-го по 24 февраля, армейцы проведут четыре товарищеских встречи.
14 февраля красно-синие сыграют с "Амкаром", 18-го – с московским "Динамо", 21-го – с "Анжи". Завершится подготовка ко второй части сезона матчем с испанской "Малагой" 24 февраля.
– Виктор Михайлович, кто из молодых игроков останется для работы на третьем сборе?– ПФК ЦСКА Москва (@PFC_CSKA_MOSCOW) 7 февраля 2017 г.
🗣 "Изменений не будет, продолжим работу тем же составом" pic.twitter.com/tmjPEZo0Ak