18:10 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Виктор Гончаренко: "На третьем сборе ЦСКА будет работать тем же составом"

0
0
0

Состав ЦСКА, который отправится на третий сбор в Марбелью, не претерпит изменений. Об этом сообщил главный тренер армейской команды Виктор Гончаренко.

– Изменений не будет, продолжим работу тем же составом, – приводит официальный Твиттер ЦСКА слова Гончаренко.

Сбор в Марбелье пройдет с 10-го по 24 февраля, армейцы проведут четыре товарищеских встречи.

14 февраля красно-синие сыграют с "Амкаром", 18-го – с московским "Динамо", 21-го – с "Анжи". Завершится подготовка ко второй части сезона матчем с испанской "Малагой" 24 февраля.

0
0
0
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ