Виктор Гончаренко: "На "Арене ЦСКА" нельзя играть плохо"

Главный тренер "Уфы" Виктор Гончаренко после поражения от ЦСКА (0:1) в матче чемпионата России отметил, что его команда не отработала при розыгрыше стандартного положения, передает со стадиона "Арена ЦСКА" корреспондент "СЭ" Евгений ЗЫРЯНКИН. Тренер добавил, что на новой арене ЦСКА нельзя играть плохо.

– Одно дело знать, как атакует и обороняется ЦСКА, и совсем другое – противостоять ему, - сказал Гончаренко. - К сожалению, мы сегодня не доработали при розыгрыше стандартного положения. Но второй тайм можем занести себе в актив. Хотя, наверное, можно было организовать и более серьезное атакующее давление. Добавлю еще, что на таком стадионе нельзя играть плохо. Мы старались.