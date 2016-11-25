Виктор Гончаренко: "Мы тренировались в минус 18, поэтому игра в минус 2 не проблема"

Главный тренер "Уфы" Виктор Гончаренко в преддверии игры 15-го тура чемпионата России против "Оренбурга" отметил, что погодные условия для команд не станут проблемой. Специалист подчеркнул, что у "Уфы" появляются проблемы, когда футболисты получают травмы или дисквалификации.

– Если у нас есть травмированные или дисквалифицированные футболисты – это вызывает проблемы, – сказал в эфире телеканала "Наш футбол" Гончаренко. – Поэтому чем больше игроков в строю, тем лучше. Мы тренировались в минус 18, сейчас минус 2, так что проблемой погода не станет как для нас, так и для "Оренбурга". Поле искусственное и хорошего качества, есть подогрев, поэтому проблем возникнуть не должно.

Трансляция матча "Уфа" - "Оренбург"