Виктор Гончаренко: "Мы долго смотрели за Бистровичем"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко оценил игровые качества новичка команды полузащитника Кристияна Бистровича. По словам специалиста, армейцы долго следили за 19-летним футболистом.
– Молодой игрок, достаточно креативный, – цитирует Твиттер ЦСКА Гончаренко. – Мы за ним долго смотрели. Быстрый, хорошо работает с мячом, выполняет большой объем работы, умеет правильно принимать решения под давлением.
Хорват заключил с ЦСКА контракт до 2022 года, по информации СМИ российский клуб заплатил за него порядка 500 тысяч евро.
🗣 Ганчаренко о Бистровиче: "Молодой игрок, достаточно креативный. Мы за ним долго смотрели. Быстрый, хорошо работает с мячом, выполняет большой объём работы, умеет правильно принимать решения под давлением"– ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 13 января 2018 г.
Полностью интервью с главным тренером о первом сборе – скоро на #CSKATV pic.twitter.com/hdJqSMx2qi
Иван-крестьянский сын
Болельщиков ЦСКА не потеряет, так как времена были и по хуже, а случайным попутчиккам... скатертью дорога!
23:33 13 января
igorentiy-1963
Из-за такой щедрости хозяина,команда скоро потеряет часть своих болельщиков. Ну сколько можно сопли жевать Гинеру? Чемодан без ручки. И нести неудобно,и бросить жалко. Продай уже клуб,и никого не мучай ,хозяин!
22:31 13 января
wlix
Виктор ГАнчаренко, а не ГОнчаренко... Ну блин вы даёте конечно...
21:57 13 января
Спринт
Необходимых приобретений в ЦСКА как не было последних 4 сезона, так и нет. Состав укомплектован максимум на четверть от необходимого уровня. Нет обороны и нападения, а берут хавбека. По принципу, что подешевле.
20:58 13 января
Гаттузо Крут!!!!!!#!
а-ха-ха в лупу через за.
20:17 13 января