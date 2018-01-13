20:09 13 января | Футбол — РФПЛ

Виктор Гончаренко: "Мы долго смотрели за Бистровичем"

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Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко оценил игровые качества новичка команды полузащитника Кристияна Бистровича. По словам специалиста, армейцы долго следили за 19-летним футболистом.

– Молодой игрок, достаточно креативный, – цитирует Твиттер ЦСКА Гончаренко. – Мы за ним долго смотрели. Быстрый, хорошо работает с мячом, выполняет большой объем работы, умеет правильно принимать решения под давлением.

Хорват заключил с ЦСКА контракт до 2022 года, по информации СМИ российский клуб заплатил за него порядка 500 тысяч евро.

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КОММЕНТАРИИ (5)
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Иван-крестьянский сын

Болельщиков ЦСКА не потеряет, так как времена были и по хуже, а случайным попутчиккам... скатертью дорога!

23:33 13 января

igorentiy-1963

Из-за такой щедрости хозяина,команда скоро потеряет часть своих болельщиков. Ну сколько можно сопли жевать Гинеру? Чемодан без ручки. И нести неудобно,и бросить жалко. Продай уже клуб,и никого не мучай ,хозяин!

22:31 13 января

wlix

Виктор ГАнчаренко, а не ГОнчаренко... Ну блин вы даёте конечно...

21:57 13 января

Спринт

Необходимых приобретений в ЦСКА как не было последних 4 сезона, так и нет. Состав укомплектован максимум на четверть от необходимого уровня. Нет обороны и нападения, а берут хавбека. По принципу, что подешевле.

20:58 13 января

Гаттузо Крут!!!!!!#!

а-ха-ха в лупу через за.

20:17 13 января