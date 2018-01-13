Виктор Гончаренко: "Мы долго смотрели за Бистровичем"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко оценил игровые качества новичка команды полузащитника Кристияна Бистровича. По словам специалиста, армейцы долго следили за 19-летним футболистом.

– Молодой игрок, достаточно креативный, – цитирует Твиттер ЦСКА Гончаренко. – Мы за ним долго смотрели. Быстрый, хорошо работает с мячом, выполняет большой объем работы, умеет правильно принимать решения под давлением.

Хорват заключил с ЦСКА контракт до 2022 года, по информации СМИ российский клуб заплатил за него порядка 500 тысяч евро.