Виктор Гончаренко: "Мы были ближе к победе"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко дал комментарий после матча 16-го тура чемпионата России против "Ростова" (0:0).

– Если ЦСКА не забил пенальти "Ростову", значит, наша команда была ближе к победе, – заявил Гончаренко. – После первого тайма удалось правильно отреагировать на ход встречи, футболисты улучшили свою игру. Многие игроки смогли показать то, что и требовалось. Зачем выпустил на поле хавбека Яка Бийола? Нам необходимо было усилить положение в атаке и обороне. "Ростов" удивил чем-то? Слово удивил здесь неуместно, наши клубы давно играют в одном чемпионате России.

ЦСКА располагается на третье строчке в турнирной таблице, однако может пропустить вперед "Локомотив", который сегодня играет со "Спартаком". "Ростов" занимает пятое место.