Виктор Гончаренко: "Много моментов было у обеих команд"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после победы над "Краснодаром" (1:0) в матче 13-го тура премьер-лиги отметил, что была интересная обоюдоострая игра, передает из Краснодара корреспондент "СЭ" Екатерина ПОТАПОВА.

– Думаю, неспроста болельщики пришли на этот матч, была интересная игра, обоюдоострая, когда обе команды думали, как атаковать, как доставить неприятности друг другу, – подчеркнул Гончаренко. – Много моментов было у обеих команд. Но как бывает, когда команда дома атакует, то пропускает и проигрывает. Структура у нас не поменялась, несмотря на молодежь. То, количество атак, которое мы провели, было на нужном уровне.

– В вашей команде играет Бибрас Натхо. С вашим появлением он не всегда выходил в основе. Вы рассчитываете на него?

– Да. В матче с "Краснодаром" он играл 90 минут, играл хорошо. На всех игроков рассчитываем.