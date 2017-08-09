Виктор Гончаренко: "Матч со "Спартаком" может качнуться в одну или другую сторону"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после матча 5-го тура чемпионата России против "Тосно" (2:1) отметил, что игра следующего тура против "Спартака" привлекает большой интерес болельщиков. Специалист подчеркнул, что его подопечные должны подойти к предстоящей игре в хорошем состоянии.

– Следующий матч у вас со "Спартаком". Сможете повторить успех "Зенита"?

– Дерби всегда сложно оценивать. Много нюансов. Игра может качнуться в одну или другую сторону. Это и вызывает большой интерес, ажиотаж. То, за что мы и любим футбол. Наша задача - подойти к матчу со "Спартаком" в хорошем состоянии. (Сергей ЯРЕМЕНКО)

Трансляция матча "Тосно" – ЦСКА