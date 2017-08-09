22:29 9 августа | Футбол — РФПЛ

Виктор Гончаренко: "Матч со "Спартаком" может качнуться в одну или другую сторону"

4

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после матча 5-го тура чемпионата России против "Тосно" (2:1) отметил, что игра следующего тура против "Спартака" привлекает большой интерес болельщиков. Специалист подчеркнул, что его подопечные должны подойти к предстоящей игре в хорошем состоянии.

– Следующий матч у вас со "Спартаком". Сможете повторить успех "Зенита"?

– Дерби всегда сложно оценивать. Много нюансов. Игра может качнуться в одну или другую сторону. Это и вызывает  большой интерес, ажиотаж. То, за что мы и любим футбол. Наша задача - подойти к матчу со "Спартаком" в хорошем состоянии. (Сергей ЯРЕМЕНКО)

Трансляция матча "Тосно" – ЦСКА

4
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (4)
Войти, чтобы оставить комментарий

Ганс Майер

Кони с приличными командами пока играют не очень 2 серьёзных соперника - 2 поражения. Свиньи пока- что вобще играют неровно. Буду ставить на тотал больше 2,5. Исход матча непредсказуем. Но то что 3 гола забьют как минимум - 82,3% по статистике

23:35 9 августа

parasonic

Гончаренко прав. Тем и будет интереснее. Посмотрим, как оно сложится.

23:25 9 августа

Mad Butcher

Он качнется в сторону Спартака

22:52 9 августа

Тихая ночь

очень уважаю этого тренера, но поставил бы на спам... Зенит просто хорош ))) а спам не плох...

22:48 9 августа