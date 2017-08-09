Виктор Гончаренко: "Матч со "Спартаком" может качнуться в одну или другую сторону"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после матча 5-го тура чемпионата России против "Тосно" (2:1) отметил, что игра следующего тура против "Спартака" привлекает большой интерес болельщиков. Специалист подчеркнул, что его подопечные должны подойти к предстоящей игре в хорошем состоянии.
– Следующий матч у вас со "Спартаком". Сможете повторить успех "Зенита"?
– Дерби всегда сложно оценивать. Много нюансов. Игра может качнуться в одну или другую сторону. Это и вызывает большой интерес, ажиотаж. То, за что мы и любим футбол. Наша задача - подойти к матчу со "Спартаком" в хорошем состоянии. (Сергей ЯРЕМЕНКО)
Ганс Майер
Кони с приличными командами пока играют не очень 2 серьёзных соперника - 2 поражения. Свиньи пока- что вобще играют неровно. Буду ставить на тотал больше 2,5. Исход матча непредсказуем. Но то что 3 гола забьют как минимум - 82,3% по статистике
23:35 9 августа
parasonic
Гончаренко прав. Тем и будет интереснее. Посмотрим, как оно сложится.
23:25 9 августа
Mad Butcher
Он качнется в сторону Спартака
22:52 9 августа
Тихая ночь
очень уважаю этого тренера, но поставил бы на спам... Зенит просто хорош ))) а спам не плох...
22:48 9 августа