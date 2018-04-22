Виктор Гончаренко: "Матч с "Зенитом"? Очень важно, как сыграет "Спартак"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после матча 27-го тура чемпионата России против "Краснодара" (2:1) отметил, что эта встреча, а также предстоящая против "Зенита" очень важны с турнирной точки зрения.

- Какие ожидания от матча с "Зенитом"?

- После игр через два дня на третий, нужно быстро переключаться, важно хорошо восстановиться к матчу с "Зенитом". И с краснодарцами, и питерцами - два очень важных матча. Очень важно, как наши конкуренты конкуренты сыграют. (Ярослав СУСОВ)