19:10 | Футбол — РФПЛ

Виктор Гончаренко: "Матч с "Зенитом"? Очень важно, как сыграет "Спартак"

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Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после матча 27-го тура чемпионата России против "Краснодара" (2:1) отметил, что эта встреча, а также предстоящая против "Зенита" очень важны с турнирной точки зрения.

- Какие ожидания от матча с "Зенитом"?

- После игр через два дня на третий, нужно быстро переключаться, важно хорошо восстановиться к матчу с "Зенитом". И с краснодарцами, и питерцами - два очень важных матча. Очень важно, как наши конкуренты конкуренты сыграют. (Ярослав СУСОВ)

ЦСКА - Краснодар

 

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 27-й тур
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КОММЕНТАРИИ (1)
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ЗЮК:

Ярослав СУСОВ,ты читаешь свою писанину? "Очень важно, как наши конкуренты конкуренты сыграют".Здесь ошибка.Если даёшь цитату,то она должна быть дословной.Где слова про Спартак?Описка+домыслы.

19:23

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