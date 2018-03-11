19:13 | Футбол — РФПЛ

Виктор Гончаренко: "Матч "Ахмат" - ЦСКА получился интересным, создали много моментов"

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Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после матча 22-го тура чемпионата России против "Ахмата" (3:0) отметил, что играла стала открытой после того, как армейцы забили. Специалист также добавил, что встреча получилась интересной.

– Думаю, матч был интересным, - цитирует клубная пресс-служба Гончаренко. - Много моментов было создано, в большей степени с нашей стороны. Игорь нас несколько раз выручил. Игра стала открытой после того, как мы забили. Путем перестроения схемы мы стали хорошо действовать в обороне. В полной мере смогли воспользоваться отсутствием основных центральных защитников "Ахмата".

– Не показалось, что ЦСКА играл намного жестче, чем в предыдущей игре?

– Мы так играем в каждом матче. Не могу сказать, что это жесткость, но футбол – это агрессивная игра.

– Можете прокомментировать спорные моменты?

– Нет, судейство не комментирую.

Ахмат - ЦСКА

 

Дополнительная информация

https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/viktor-gancharenko-match-byl-interesnym-sozdali-mnogo-momentov/

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
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Albertozi

Но поле отвратительное((

19:44

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