Виктор Гончаренко: "Луческу в России столкнулся с какой-то новой реальностью"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко в интервью "СЭ" отметил, что экс-тренер "Зенита" Мирча Луческу в России столкнулся с колоссальным давлением. По его словам, РФПЛ стала для румынского специалиста какой-то новой реальностью.

– Будучи еще главным тренером БАТЭ, вы говорили, что вам нравится читать интервью Андре Виллаш-Боаша. А как вы воспринимали высказывания Луческу?

– Мне, кстати, нравились интервью не только Виллаш-Боаша. Полезно почитать мнения известных специалистов именно по каким-то тактическим моментам, а не, например, про судейство. Можно что-то новое, разумное для себя почерпнуть.

Я так понимаю всем интересно то, как вел себя Луческу. Но у меня с ним отличные отношения. Понятно, что уровень давления на тренеров всех топ-команд просто колоссальный. Возможно, Мирча столкнулся с какой-то новой реальностью. У нас другой чемпионат. Другой уровень сопротивления, возможно, иное судейство по сравнению с тем, что было в "Шахтере". Но я не готов как-то оценивать его реплики, потому что мы все в разных ситуациях ведем себя по-разному. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Полное интервью Виктора Гончаренко