Виктор Гончаренко: "Легия"? Мне хорошо в Уфе"

Главный тренер "Уфы" Виктор Гончаренко в интервью "СЭ" опроверг слухи о том, что он мог возглавить "Легию". Специалист подчеркнул, что не собирается покидать свой нынешний клуб.

– Мой последний вопрос – про "Легию". Польские СМИ в сентябре писали, что вы можете возглавить эту команду, после того как был уволен ее тренер. Сколько правды в этой информации?

– Думаю, это шло со стороны журналистов или агентов, или чьей-то еще. Еще раз повторю: мне хорошо в "Уфе", у меня интересная работа. (Дмитрий СИМОНОВ)