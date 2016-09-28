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Виктор Гончаренко: "Легия"? Мне хорошо в Уфе"

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Воскресенье. Москва. "Спартак" - "Уфа" - 0:1. Виктор ГОНЧАРЕНКО наблюдает за борьбой Романа ЗОБНИН и Александра СУХОВА.Виктор Гончаренко: "Судью удобнее всего обвинить в поражении"

Главный тренер "Уфы" Виктор Гончаренко в интервью "СЭ" опроверг слухи о том, что он мог возглавить "Легию". Специалист подчеркнул, что не собирается покидать свой нынешний клуб.

– Мой последний вопрос – про "Легию". Польские СМИ в сентябре писали, что вы можете возглавить эту команду, после того как был уволен ее тренер. Сколько правды в этой информации?

– Думаю, это шло со стороны журналистов или агентов, или чьей-то еще. Еще раз повторю: мне хорошо в "Уфе", у меня интересная работа. (Дмитрий СИМОНОВ)

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Exsorsist

Нельзя туда Гончаренко. Легия же в футбол хочет играть.

07:54

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