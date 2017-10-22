Виктор Гончаренко: "Кучаев делает много правильных вещей, которые мы от него просим"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после матча 14-го тура чемпионата России против "Зенита" подчеркнул, что полузащитник Константин Кучаев выполняет много правильных вещей, которые от него требует тренерский штаб. Он также добавил, что хавбек Астемир Гордюшенко немного растерялся в этой встрече.

– Во втором тайме Кучаев несколько раз сорвал аплодисменты трибун. Как оцените его игру?

– Он делает много правильных вещей, которые мы от него просим. Главное, чтобы молодой футболист рос шаг за шагом, учился работать с мячом под давлением в матчах с сильными соперниками, – сказал Гончаренко. – Это у него получается с его уровнем движения. Правда, хотелось бы, чтобы с ним связывались и завершающие стадии атак, а не только моменты, которые находятся в развитии.

– Какие функции были у Кучаева? И почему не попал в заявку Оланаре?

– Константин находится в таком состоянии, что может перекрывать две позиции. Нам надо было, чтобы мы закрыли центр поля и оказывали давление на флангах. Он с этой ролью справлялся. Мог накрыть центрального защитника, тут же перебежать и помочь предотвратить атаку со стороны Кришито. Что касается Оланаре... Ну, нет его сегодня в протоколе, но есть другие ребята, которые выходят.

– Какая роль была у Гордюшенко?

– Такая же, как у Кучаева, но он немного растерялся. Немудрено для молодого парня в таком матче. Хотя не такой он уже и молодой. (Михаил ГОНЧАРОВ)

Трансляция матча ЦСКА - "Зенит"