Виктор Гончаренко: "Крылья" - хорошо организованная команда"

Главный тренер "Уфы" Виктор Гончаренко перед матчем 5-го тура чемпионата России против "Крыльев Советов"​ высоко оценил соперника. По мнению специалиста, самарская команда хорошо организована в обороне и знает, что делать в атаке.

- "Крылья Советов" достаточно давно играют в одну схему, с одним тренером, - цитирует пресс-служба клуба Гончаренко. - Они достаточно хорошо организованы в обороне и знают, что им делать в каждый момент в атаке.

Трансляция матча "Крылья Советов" - "Уфа"