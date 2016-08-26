Виктор Гончаренко: "Крылья" - хорошо организованная команда"

Главный тренер "Уфы" Виктор Гончаренко перед матчем 5-го тура чемпионата России против "Крыльев Советов" высоко оценил соперника. По мнению специалиста, самарская команда хорошо организована в обороне и знает, что делать в атаке.
- "Крылья Советов" достаточно давно играют в одну схему, с одним тренером, - цитирует пресс-служба клуба Гончаренко. - Они достаточно хорошо организованы в обороне и знают, что им делать в каждый момент в атаке.
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http://www.fcufa.pro/allarticle/lenta/58-news-komanda/3432-viktor-goncharenko-o-matche-ufa-krylya-sovetov