14:55 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Виктор Гончаренко: "Крылья" - хорошо организованная команда"

0
0
0

Главный тренер "Уфы" Виктор Гончаренко перед матчем 5-го тура чемпионата России против "Крыльев Советов"​ высоко оценил соперника. По мнению специалиста, самарская команда хорошо организована в обороне и знает, что делать в атаке.

- "Крылья Советов" достаточно давно играют в одну схему, с одним тренером, - цитирует пресс-служба клуба Гончаренко. - Они достаточно хорошо организованы в обороне и знают, что им делать в каждый момент в атаке.

Трансляция матча "Крылья Советов" - "Уфа"

Дополнительная информация

http://www.fcufa.pro/allarticle/lenta/58-news-komanda/3432-viktor-goncharenko-o-matche-ufa-krylya-sovetov

0
0
0

Материалы REN-TV

Скончалась знаменитая чемпионка по баскетболу, экс-ведущая РЕН ТВ и...

США могут лишиться Олимпиады из-за допингового скандала с Россией...

Савченко назвала "подлой пакостью" решение отстранить Россию от...

Китай может отказаться от Паралимпиады из-за отстранения российских...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ


Материалы других СМИ