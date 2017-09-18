Виктор Гончаренко: "Короткая скамейка в ЦСКА? Большое количество футболистов не всегда идет впрок"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко отметил, что его команда смогла обыграть "Ростов" (2:0) в матче чемпионата России благодаря предыдущей игре против "Бенфики", где армейцы набрали три очка.

– Мы были лучше готовы, чем "Ростов", потому что выиграли в Лиссабоне, – сказал в эфире программы "После футбола" Гончаренко. – Хорошо восстановились и подготовились к этой игре. Крайне важно было думать об игре с "Ростовом" и победить.

Короткая скамейка? Есть две стороны медали – когда много футболистов, не факт, что это пойдет впрок. Недовольство из-за конкуренции, обиды. Когда есть устоявшаяся обойма, мы более спокойно это переносим.