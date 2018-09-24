Виктор Гончаренко: "Капский не думал, что ему плохо, он думал, как сделать лучше другим. Боль, которая навсегда со мной"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко, провожая в последний путь друга и наставника Анатолия Капского, сказал, что никогда не сможет смириться с потерей. Напомним, Гончаренко сразу после матча 8-го тура чемпионата России со "Спартаком" (1:1) улетел в Белоруссию на похороны председателя правления БАТЭ.

- Анатолия Анатольевича было так много. У него было столько энергии, любви. Этого хватало нам всем. - цитирует Гончаренко "Прессбол". - Он мог одновременно строить стадион, заключать контракты, узнавать, как здоровье мамы, строить какие-то бизнес-планы. И все это в течение дня. Мы всей семьей очень его просили: "Вы должны немножко себя беречь". Но он не прислушивался, всегда хотел двигаться вперед. Эта энергия была неуемной, ее нельзя было обуздать. Он шел только вперед.

И все мы знаем, что до последних дней он строил какие-то планы на будущее. Он не думал, что ему плохо на данный момент, он думал, как сделать лучше другим. Это боль, которая навсегда со мной. И эта рана никогда не закроется.