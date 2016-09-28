Виктор Гончаренко: "Истинный уровень Васина знают Слуцкий, я и Семин"

Главный тренер "Уфы" Виктор Гончаренко в интервью "СЭ" отметил, что у вызванного в сборную Виктора Васина нет откровенно слабых сторон. Он подчеркнул, что защитник заслужил приглашение в национальную команду.

– На следующий день после победы над "Спартаком" для вашего клуба пришла еще одна хорошая новость. Виктор Васин стал первым в истории "Уфы", кто вызван в сборную России.

– Мы с Леонидом Викторовичем подробно обсуждали и всех футболистов ЦСКА, и много других, выступающих в чемпионате России. И когда в разговорах всплывала фамилия Васин, речь всегда шла об одном: когда у тебя в конкурентах Березуцкие и Игнашевич, то ты находишься на скамейке в роли четвертого защитника. Это, кстати, касается и Никиты Чернова, который сейчас в "Енисее".

Но возможности Васина мне были понятны. Он исполнитель высокого класса, без каких-либо откровенно слабых сторон. И Слуцкий даже сетовал на то, что истинный уровень Виктора из главных тренеров знают, по сути, только он, я и Юрий Семин, у которого Васин сезон провел в "Мордовии". А если ты хочешь выступить на чемпионате мира, нужна игровая практика. Поэтому лично для меня нет ничего неожиданного в его вызове в сборную. У Виктора есть большое желание прогрессировать. Приглашение он заслужил. (Дмитрий СИМОНОВ)