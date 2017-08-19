Виктор Гончаренко: "Иногда ощущаю эстетическое удовольствие от игры ЦСКА"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после матча 7-го тура чемпионата России против "Урала" (0:0) сказал, что сегодняшняя встреча не имеет отношения к Лиге чемпионов. Специалист отметил, что это первая игра, в которой армейцы не смогли отличиться в этом сезоне.
- Ощущаю ли я эстетическое удовольствие от игры своей команды? Иногда да, иногда нет, - цитирует пресс-служба клуба Гончаренко. - Сегодня моментами да. Но чем лучше ты играешь, тем сложнее держать этот уровень в 30 матчах.
- Вы возглавляли "Урал", сейчас снова приехали в Екатеринбург. Как команда изменилась со времени вашей работы?
- Пришло много качественных футболистов, хотя костяк остался старым. Это правильное направление.
- С такой игрой, как сегодня, как выступать в Лиге чемпионов?
- Это дело вкуса. Кому-то игра понравилась, кому-то нет. Плюс сегодняшняя встреча не имеет отношения к Лиге чемпионов. И это пока единственный матч, в котором мы не забили в этом сезоне.
Дополнительная информация
http://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/viktor-gancharenko-nam-ne-khvatilo-energii-v-atake/
199
До того времени, пока он не принял поней, считал его адекватным человеком. А оказывается также как все, кто попадает в столицЫ, становится балаболом.
18:20
ВладиСлав БТ
Мазохист
18:17
spetrov
Очки бы еще не терять при этом. :)
18:10
mrleff
иногда
17:59