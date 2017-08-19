Виктор Гончаренко: "Иногда ощущаю эстетическое удовольствие от игры ЦСКА"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после матча 7-го тура чемпионата России против "Урала" (0:0) сказал, что сегодняшняя встреча не имеет отношения к Лиге чемпионов. Специалист отметил, что это первая игра, в которой армейцы не смогли отличиться в этом сезоне.

- Ощущаю ли я эстетическое удовольствие от игры своей команды? Иногда да, иногда нет, - цитирует пресс-служба клуба Гончаренко. - Сегодня моментами да. Но чем лучше ты играешь, тем сложнее держать этот уровень в 30 матчах.

- Вы возглавляли "Урал", сейчас снова приехали в Екатеринбург. Как команда изменилась со времени вашей работы?

- Пришло много качественных футболистов, хотя костяк остался старым. Это правильное направление.

- С такой игрой, как сегодня, как выступать в Лиге чемпионов?

- Это дело вкуса. Кому-то игра понравилась, кому-то нет. Плюс сегодняшняя встреча не имеет отношения к Лиге чемпионов. И это пока единственный матч, в котором мы не забили в этом сезоне.

Трансляция матча "Урал" - ЦСКА