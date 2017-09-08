Виктор Гончаренко: "Игру с "Бенфикой" в уме не держали"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после победы в гостевом матче 9-го тура премьер-лиги над "Амкаром" (1:0) подчеркнул, что армейцы контролировали ход игры.

– Мы знали, что "Амкар" играет вязко, не дает создавать много моментов, особенно дома, – сказал Гончаренко в эфире телеканала "Наш футбол". – Нам было важно находить лазейки между линиями, важно было забить.

Могли увеличить преимущество. В моменте у наших ворот Акинфеев нас выручил. Мы контролировали игру, Витинью мог забивать второй, мы заслужили победу.

Игру с "Бенфикой" в уме не держали. Надо было выиграть, взять три очка после поражения от "Ахмата" (0:1).

Матч 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов "Бенфика" – ЦСКА пройдет во вторник, 12 сентября, начало – в 21:45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.

Трансляция матча "Амкар" – ЦСКА