Виктор Гончаренко: "Хотелось бы, чтобы все сыграли в этих же условиях"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после матча 17-го тура чемпионата России против "СКА-Хабаровск"​ (4:2) отметил, что, несмотря на холодную погоду, соперники много атаковали.

– Нам и СКА было тяжело в равной степени. Мы приняли эти условия, - цитирует Гончаренко официальный сайт ЦСКА. - В плюс пошло то, что в холод обе команды играли в атаку, не отсиживались в обороне. Эта встреча должна была понравиться болельщикам.

– Стоит ли играть в такую погоду? "Локомотив" пытается перенести свой матч из Хабаровска…

– У каждого своя правда. Мы сыграли, хотелось бы, чтобы все здесь сыграли в этих же условиях. СКА хочет играть при своих болельщиках. "Локомотив" тоже можем понять, они хотят сохранить своих футболистов. Но это дело "Локомотива" и РФПЛ.

Трансляция матча "СКА-Хабаровск" – ЦСКА