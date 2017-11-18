14:22 | Футбол — РФПЛ

Виктор Гончаренко: "Хотелось бы, чтобы все сыграли в этих же условиях"

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Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после матча 17-го тура чемпионата России против "СКА-Хабаровск"​ (4:2) отметил, что, несмотря на холодную погоду, соперники много атаковали.

– Нам и СКА было тяжело в равной степени. Мы приняли эти условия, - цитирует Гончаренко официальный сайт ЦСКА. - В плюс пошло то, что в холод обе команды играли в атаку, не отсиживались в обороне. Эта встреча должна была понравиться болельщикам.

Стоит ли играть в такую погоду? "Локомотив" пытается перенести свой матч из Хабаровска…

– У каждого своя правда. Мы сыграли, хотелось бы, чтобы все здесь сыграли в этих же условиях. СКА хочет играть при своих болельщиках. "Локомотив" тоже можем понять, они хотят сохранить своих футболистов. Но это дело "Локомотива" и РФПЛ.

Трансляция матча "СКА-Хабаровск" – ЦСКА

Дополнительная информация

https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/viktor-gancharenko-v-kholod-obe-komandy-igrali-v-ataku/

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 17-й тур
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (11)
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14BrGRU

Утырок! Езжай в Сибирь! тут народ и при гораздо более низкой температуре играет! Если бы вы были армейским клубом то не ныли, а так вы и есть частная лавочка купившая великие 4 буквы.

15:12

Бу-га-га!

Buldozer46___ С какого перепугу Ганчаренка должна гребсти игра Спартака в Томске?)))

15:03

Дикий Мяв

Если мороз заставляет бегать - пусть все играют при -17!

14:53

spetrov

werder63, юноша, учу читать по-русски, дорого. "Мы приняли эти условия". И да, мы сами перенесли, причем на ваше нытье по поводу переноса вам говорилось здесь же в комментариях, что погода в ноябре в Хабаровске - пипец. Хорош самим ныть по каждому поводу.

14:40

spetrov

Buldozer46, странный вопрос. Почему Гончаренко должен был что-то говорить про Спартак в Томи? К тому же его мнением никто не поинтересовался. Что, к слову, выглядит вполне логично.

14:38

werder63

Гончаренко - девка! Сами же меняли календарь в начале чемпа!)) Москву на Хабаров с халявным пеналем на Дзаге!))) А теперь еще ржут чего-то!

14:38

berserk004

6_Lesni4ij___________Разве ревут? Это ты ревешь, а они просто побеждают!

14:37

Бен Ричардс

Если СКА со всеми будет играть также, как против ЦСКА, то СКА не наберёт за весь чемпионат ни одного очка.

14:35

Buldozer46

Спартак в Томи уже сыграл и Гончаренко что-то молчал

14:34

Kanidzha

Вполне согласен,если Цска сыграло чем остальные лучше?

14:30

fireman32

А всем не нужно - Фурсенко со своим Зенитом пусть сыграет.

14:29