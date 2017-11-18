Виктор Гончаренко: "Хотелось бы, чтобы все сыграли в этих же условиях"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после матча 17-го тура чемпионата России против "СКА-Хабаровск" (4:2) отметил, что, несмотря на холодную погоду, соперники много атаковали.
– Нам и СКА было тяжело в равной степени. Мы приняли эти условия, - цитирует Гончаренко официальный сайт ЦСКА. - В плюс пошло то, что в холод обе команды играли в атаку, не отсиживались в обороне. Эта встреча должна была понравиться болельщикам.
– Стоит ли играть в такую погоду? "Локомотив" пытается перенести свой матч из Хабаровска…
– У каждого своя правда. Мы сыграли, хотелось бы, чтобы все здесь сыграли в этих же условиях. СКА хочет играть при своих болельщиках. "Локомотив" тоже можем понять, они хотят сохранить своих футболистов. Но это дело "Локомотива" и РФПЛ.
Дополнительная информация
https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/viktor-gancharenko-v-kholod-obe-komandy-igrali-v-ataku/
14BrGRU
Утырок! Езжай в Сибирь! тут народ и при гораздо более низкой температуре играет! Если бы вы были армейским клубом то не ныли, а так вы и есть частная лавочка купившая великие 4 буквы.
15:12
Бу-га-га!
Buldozer46___ С какого перепугу Ганчаренка должна гребсти игра Спартака в Томске?)))
15:03
Дикий Мяв
Если мороз заставляет бегать - пусть все играют при -17!
14:53
spetrov
werder63, юноша, учу читать по-русски, дорого. "Мы приняли эти условия". И да, мы сами перенесли, причем на ваше нытье по поводу переноса вам говорилось здесь же в комментариях, что погода в ноябре в Хабаровске - пипец. Хорош самим ныть по каждому поводу.
14:40
spetrov
Buldozer46, странный вопрос. Почему Гончаренко должен был что-то говорить про Спартак в Томи? К тому же его мнением никто не поинтересовался. Что, к слову, выглядит вполне логично.
14:38
werder63
Гончаренко - девка! Сами же меняли календарь в начале чемпа!)) Москву на Хабаров с халявным пеналем на Дзаге!))) А теперь еще ржут чего-то!
14:38
berserk004
6_Lesni4ij___________Разве ревут? Это ты ревешь, а они просто побеждают!
14:37
Бен Ричардс
Если СКА со всеми будет играть также, как против ЦСКА, то СКА не наберёт за весь чемпионат ни одного очка.
14:35
Buldozer46
Спартак в Томи уже сыграл и Гончаренко что-то молчал
14:34
Kanidzha
Вполне согласен,если Цска сыграло чем остальные лучше?
14:30
fireman32
А всем не нужно - Фурсенко со своим Зенитом пусть сыграет.
14:29