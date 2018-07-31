Виктор Гончаренко: "Хосонов - это вариант замены Витинью и Дзагоеву"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко отметил, что у него есть игроки, которые готовы показать себя хорошо в матче 1-го тура чемпионата России против "Крыльев Советов". Игра начнется в Самаре в 19.00.

- У нас есть состав, который выйдет на поле. Игроки полны решимости показать себя хорошо, - заявил Гончаренко перед матчем. - Хосонов в составе? Во-первых, он хорошо сыграл в Суперкубке. Во-вторых, это один из вариантов замены Витинью и Дзагоеву.

Ранее Витинью перешел во "Фламенго". Алан Дзагоев из-за травмы выбыл на 3-4 недели. Хетаг Хосонов стал автором единственного мяча ЦСКА в матче за Суперкубок с "Локомотивом".