Виктор Гончаренко: "Хосонов, а не Жамалетдинов? Играет тот, кто лучше готов"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко считает, что в предстоящем матче 16-го тура чемпионата России против "Локомотива" главное - оказать давление на оборону соперника. Комментируя дебют в основном составе Хетага Хосонова, наставник армейцев отметил, что с первых минут выходят те, кто лучше готов.

- С чем связано отсутствие в составе Головина, Игнашевича и Василия Березуцкого?

- В сегодняшней игре на поле должны выйти те, кто готовы на 100 процентов, - сказал Гончаренко в эфире канала "Наш футбол".

- В основном составе дебютирует Хетаг Хосонов. Почему играет он, а не , например, Жамалетдинов?

- У молодых футболистов часто бывают перепады формы. Тот, кто лучше на данный момент, тот и играет.

- Главный вопрос - Понтус Вернблум сыграет в опорной зоне, или ближе к атаке?

- Главное, чтобы мы оказали давление на защиту соперника.

Трансляция матча "Локомотив" - ЦСКА