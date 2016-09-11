16:00 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Виктор Гончаренко: "Хочется вычеркнуть первый тайм игры с "Краснодаром"

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Главный тренер "Уфы" Виктор Гончаренко после матча 6-го тура чемпионата России с "Краснодаром" (0:0) подчеркнул, что хотел бы видеть более активную игру в исполнении своих подопечных. По его словам, в первом тайме уфимцы действовали закрепощенно.

- Матчи, проведенные во время перерыва, помогли нам хорошо подготовиться к этой встрече, - сказал Гончаренко в эфире телеканала "Наш футбол". - Хочется, чтобы при своих болельщиках, на своем поле мы действовали активнее. Хочется вычеркнуть первый тайм, мы играли закрепощенно. Во втором тайме нужно отметить удачную игру нашего вратаря. Он сыграл хорошо.

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 6-й тур

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