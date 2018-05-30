Виктор Гончаренко: "Говорил Мусе: "Когда снова приедешь, я все равно буду тебе пихать"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко сказал, что конфликт с нападающим Ахмедом Мусой был быстро исчерпан. Нигерийский форвард, выступавший за армейцев на правах аренды во второй половине сезона-2017/18, не подал руку наставнику после замены в матче чемпионата России против "Динамо" (1:2).

Говоря о Понтусе Вернблуме, который покинул ЦСКА по истечении срока контракта, белорусский специалист сказал, что швед изъявил желание поиграть в одной из стран с более теплым климатом.

– Вы наверняка анализировали случай с Мусой. Понимали же, что болельщики видят ваши разборки?

– И толку? Да мне было наплевать. Если футболист не уважает тренера, с ним трудно дальше работать, - цитирует "Чемпионат.com" Гончаренко. - После моей тирады Муса понял, что совершил ошибку. Мы еще в раздевалке решили ситуацию. А на следующий день конфликт был полностью исчерпан.

– Как вышли из той ситуации?

– Уже в раздевалке Муса понял, что накосячил. Глаза опустил, смотрит, как побитая собака. Захожу и понимаю: что-то изменилось. Говорю: "Муса, ты был не прав". Он сразу же пошел на попятную. А на следующий день извинился. Причем при всех.

Переспрашивал помощников: "Что я тогда вообще сказал Мусе?" Они ответили – тебе лучше не знать.

– Как вы с попрощались с Мусой?

– Тепло, душевно. Сказал ему: "Муся, посмотри, как я тебя люблю. И когда ты снова приедешь, я все равно буду тебе пихать. Ты возвращайся, мы тебя все тут любим". Он сказал, что подумает. В Лиге чемпионов все хотят играть, так что посмотрим.

– Когда вы поняли, что Вернблум уйдет?

– Недели за две до конца чемпионата. Он пришел ко мне и сообщил о своем решении.

– Почему он ушел?

– Комплекс причин. И семья, и желание сменить обстановку. Он сказал, что хочет поиграть в более теплой стране. Я ответил: "Ты же викинг!". Но в ту же Швецию он не хочет. Он даже квартиру купил в теплых краях, хочет поиграть там. А в России летом отдыхают, а в заморозки начинают дружно играть. Хотя это нормально. Считаю, это правильно.

– Уговорить его было нереально?

– Ему был предложен контракт еще в декабре, на сборе в Испании. Все это время он размышлял. У Понтуса было много времени, чтобы принять решение для себя и семьи.

– Вернблум и правда плакал, когда прощался с командой?

– Да, это был эмоциональный момент. На построении команды объявили, что он уходит. Вернблум тепло со всеми попрощался, и скупая слеза потекла по его щеке.