Виктор Гончаренко: "Голы были забиты в свойственном стиле: "Спартак" - со стандарта, ЦСКА - с игры"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко выразил мнение, что на качество игры команд в 8-м туре РПЛ против "Спартака" (1:1) сказались матчи еврокубков. 19 сентября армейцы сыграли в Лиге чемпионов вничью с "Викторией" (2:2), а "Спартак" 20 сентября уступил "Рапиду" в Лиге Европы (0:2).

- По игре ли счет? Думаю, да. Сказались матчи еврокубков, - сказал Гончаренко в эфире "Матч премьер". - Движение было слабовато и у нас, и у "Спартака". Проявляли характер. Голы были забиты в свойственном стиле: "Спартак" - со стандарта, мы - с игры, и мы нестабильны.

- Почему заменили Чалова?

- Не надо забывать, что Жамалетдинов неплохо выходит на замену. К тому же Чалов сейчас много игрового времени имеет. Много молодых ребят, которые не готовы играть три матча в неделю, в том числе Чалов.

- Как оцените игру Дзагоева?

- Всегда, когда он на поле, от него конструктив есть. Будем ждать, когда он сможет играть все 90 минут.