Виктор Гончаренко: "Головину, по предварительной оценке, надо десять дней"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после ничьей в матче 16-го тура чемпионата России против "Локомотива" (2:2) отметил, что для роста команды надо давать шанс футболистам, которые хорошо работают. Наставник армейцев отметил, что до удаления Хетага Хосонова его команда контролировала ход игры.

– Вас тоже захлестнули эмоции в эпизоде с Вернблумом?

– Я не исключение из этого матча. Все любят эмоции, болельщики тоже.

– У Головина настолько серьезная травма? Он поедет в сборную?

– По предварительной оценке ему надо дней десять. Едет или не едет – не мой вопрос.

– До удаления игра вам нравилась?

– Мы контролировали ее ход.

– Какая была роль у Хосонова и справился ли он с ней?

– Для роста команды надо давать шанс игрокам, которые хорошо работают. Но это не стабильность. Если Чалов и Жамалетдинов готовы – играют они. Сегодня Хосонов был лучше них, поэтому и вышел. Всем нравится, когда растет молодежь и приносит пользу, но никому не нравится, когда они сидят на скамейке. (Елена ГРИГОРЬВСКАЯ)