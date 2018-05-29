Виктор Гончаренко: "Головин по всем параметрам соответствует топ-уровню. Он готов играть в Европе"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко считает, что полузащитник команды Александр Головин может стать игроком европейского топ-уровня.

- У Головина абсолютно правильный подход – он вообще не заморачивается на тему перехода в другой клуб. Саша просто любит футбол, любит тренироваться. Он хочет выходить в каждом матче, быть лучшим и проявить себя. Но было важно, чтобы в последних играх (то же самое касается и Чалова) он не пробовал прыгнуть выше головы. Если молодые начинают думать, что сейчас смогут "выпрыгнуть из штанов", то появляются проблемы. Ребята должны плавно подниматься, - цитирует тренера "Чемпионат.com". - Да, Головин готов играть в Европе. Два года назад Леонида Слуцкого очень критиковали за приглашение Головина на чемпионат Европы, но я вживую видел тренировки многих команд – "Вильярреала", "Боруссии" – мне есть с чем сравнить. И физически, и тактически, и ментально Головин полностью соответствует топовому уровню. Но надо понимать, что это взгляд с нашей стороны. Конкуренция в топ-клубах очень высокая. Ему надо будет сделать еще шаг, чтобы выиграть эту конкуренцию. Это будет не так просто.

21-летний хавбек в прошлом сезоне провел 27 матчей в премьер-лиге и забил пять мячей при четырех голевых передачах.

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