Виктор Гончаренко: "Главное, что была видна структура нашего футбола"

Вчера главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко подвел итоги сезона в интервью "СЭ". По словам специалиста, армейцы поняли, как нужно действовать в новой схеме. Он также подчеркнул, что "Спартак" стал чемпионом заслуженно.

– Вам греет душу, что ЦСКА набрал больше всех очков весной?

– Не могу сказать, что каждый день открываю газету и пристально изучаю статистику. Главное, что игроки поняли, как нужно действовать в новой схеме, была видна структура нашего футбола.

– "Спартак" – заслуженный чемпион?

– Раз он на первом месте, то, конечно, заслуженный. Какие тут могут быть еще мнения? Чтобы взять титул, нужно выигрывать матчи на последних минутах, забивать ударами с дальней дистанции. Это все было у красно-белых, все по делу. Теперь вы, наверное, вынесете это в заголовок (улыбается). (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Полностью интервью Гончаренко