Виктор Гончаренко: "Если "Спартак" в чемпионской гонке, почему мы не можем быть?"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после матча 14-го тура чемпионата России против "Зенита" (0:0) отметил, что его команда улучшила качество игры по сравнению со встречей группового турнира Лиги чемпионов против "Базеля" (2:0). Он также добавил, что армейцы по-прежнему претендуют на чемпионство.

– Для нас было важно улучшить качество игры. Мы это сделали, плюс улучшили движение, – сказал Гончаренко. – Много было единоборств, никто не хотел уступать. Хорошая команда не может позволить себе два матча подряд играть плохо. Понимали, что есть Лига чемпионов, есть чемпионат. Надо было набирать очки.

Не хочется развивать судейскую тему. Вообще судья должен быть незаметным. Не могу сказать, что сегодня он был заметен, но было очень много карточек.

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