Виктор Гончаренко: "Если руководство будет готово продать Головина в топ-клуб, то я буду согласен на его уход"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал о том, что полузащитник Александр Головин может покинуть армейцев, если поступит предложение от топ-клуба из топ-чемпионата. Летом в СМИ появилась информация об интересе к футболисту со стороны "Арсенала".

- Уйдет ли Головин в "Арсенал"? Если руководство будет готово продать Головина в топ-клуб, то я буду согласен на его уход, - сказал в эфире программы "После футбола" Гончаренко. - Мы не можем препятствовать игроку, если это топ-клуб из топ-чемпионата.