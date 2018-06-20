Виктор Гончаренко: "Если бы у ЦСКА сейчас было больше людей, провели бы второй товарищеский матч"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал начало сборов клуба в Австрии. По словам специалиста, армейцы проведут только один контрольный матч (29 июня с "Адмирой Ваккер") из-за нехватки игроков. Ряд футболистов армейцев вызваны в сборные на ЧМ-2018.

- Мы уже давно и хорошо апробировали программу первых сборов, проходят ли они в Австрии, в Испании или в Москве, – цитирует официальный сайт ЦСКА Гончаренко. – Десять дней тренируемся в двухразовом режиме, работаем над общей, силовой выносливостью, технико-тактическими действиями, потихоньку начинаем давать команде тактику. Если бы у нас на данный момент было больше людей, наверняка провели бы и второй товарищеский матч в конце сбора, а так решили ограничиться одним.