Виктор Гончаренко: "Если будет нужно, Слуцкий всегда готов помочь"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко подчеркнул, что ему не понадобилась консультация Леонида Слуцкого, который ранее возглавлял армейцев, передает корреспондент "СЭ" Михаил ГОНЧАРОВ. По его словам, российский специалист рассказал ему о сильных и слабых сторонах игроков, когда он входил в тренерский штаб красно-синих.

- Потребовалась ли какая-то консультация? Мы достаточно тесно общались, когда был мой первый приход в ЦСКА, - сказал Гончаренко. - Леонид Викторович подробно рассказал про каждого футболиста, про характеры, про сильные и слабые стороны. Мы и сейчас на связи. Если будет необходимо, Слуцкий всегда готов помочь.