12:21 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Виктор Гончаренко: "Если будет нужно, Слуцкий всегда готов помочь"

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Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко подчеркнул, что ему не понадобилась консультация Леонида Слуцкого, который ранее возглавлял армейцев, передает корреспондент "СЭ" Михаил ГОНЧАРОВ. По его словам, российский специалист рассказал ему о сильных и слабых сторонах игроков, когда он входил в тренерский штаб красно-синих.

- Потребовалась ли какая-то консультация? Мы достаточно тесно общались, когда был мой первый приход в ЦСКА, - сказал Гончаренко. - Леонид Викторович подробно рассказал про каждого футболиста, про характеры, про сильные и слабые стороны. Мы и сейчас на связи. Если будет необходимо, Слуцкий всегда готов помочь.

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