Виктор Гончаренко: "Эрнандес был капитаном, потому что он самый старший"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал победу в контрольном матче над "Вентспилсом"​ (5:0) на сборах в Кампоаморе, сообщает официальный Youtube-канал московского клуба. Игра стала первой для армейцев в 2019 году.

– ЦСКА проделал хорошую работу, в целом, заслужили победу. Было много командной игры, много единоборств. Главное, что была игровая практика и многие молодые футболисты благодаря этому станут лучше играть.

Игра Бийола в обороне? Единоборства, стандартные положения, пас, понятно, что где-то он теряет позицию, но для первой игры он действовал неплохо. Капитанская повязка у Абеля Эрнандеса? Это тренерское решение, если есть Акинфеев, то он всегда надевает повязку в официальных матчах. Выбрали уругвайского форварда исходя из того, что он был самым старшим на поле, – сказал Гончаренко в интервью клубной пресс-службе армейцев.