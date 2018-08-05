Виктор Гончаренко: "Еременко в "Спартаке"? No comments"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко заявил, что не собирается комментировать слухи о переходе экс-хавбека армейцев Романа Еременко в "Спартак".

- Сегодня появилась информация, что Роман Еременко перейдет в "Спартак". Правда ли, что у ЦСКА была договоренность с ним о возвращении?

- No comments. No comments. Просто поймите: любые слухи не нуждаются в комментировании. Мы хотим многих футболистов, от нас могут многие уйти, многие могут прийти. Но комментировать возможные трансферы нет смысла. Переговоры – вещь сложная, они могут сорваться в любой момент. Поэтому какой смысл говорить, кого мы хотим? (Михаил ГОНЧАРОВ)

Еременко выступал за ЦСКА с 2014-го по 2016 год. В составе армейцев он становился чемпионом России.

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