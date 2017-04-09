Виктор Гончаренко: "Дзагоева заменить сложно, но надо справляться"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко перед гостевым матчем 22-го тура чемпионата России против "Краснодара" подчеркнул, что команде не стоит обращать внимания на кадровые проблемы. По словам Гончаренко, у него есть кем заменить травмированных игроков.

– Мы недельный цикл работали все вместе – это уже лучше, чем после паузы на матчи сборных, – сказал Гончаренко в эфире телеканала "Наш футбол". – А на кадровые проблемы обращать внимания не стоит, у нас есть другие футболисты, которые хорошо готовы. Конечно, Дзагоева заменить сложно, но мы должны справляться.

Стартовый состав? Вряд ли есть какие-то нюансы – у нас нет Дзагоева, Тошич заболел, поэтому такой выбор. Набабкин играет на левой бровке вместо Тошича.