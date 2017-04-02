Виктор Гончаренко: "Дзагоева всегда не хватает, с ним совсем другая динамика"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после победы в матче 21-го тура чемпионата России над "Крыльями Советов" (2:1) отметил, что пауза на матчи сборных повлияла на подготовку ко встрече. Наставник добавил, что отсутствие полузащитника Алана Дзагоева сказалось на действиях армейцев.

– После – После того, как счет стал 2:0 в нашу пользу, где-то с 60-й минуты, мы сильно снизили нашу активность, упал темп игры, – сказал Гончаренко. – И это, соответственно, дает больше шансов сопернику. "Крылья" начали приближаться к нашим воротам, создавать какие-то моменты, в результате мы пропустили.

Плюс, мы можем сколько угодно говорить, что перерывы на матчи сборных никак не влияют на игру, однако после длительной паузы футболисты в разном состоянии, и требуется время, чтобы привести всех к единому знаменателю. Поэтому важно, что мы победили, и теперь все вместе будем готовиться к следующим турам.

– Вы довольно много работали вместе со Скрипченко. Ведете счет очных матчей?

– Все, что имеет значение, – это история подготовки к конкретному матчу. Все, что было до, не имеет значение.

– Как сказалась на игре потеря Дзагоева и как оцените действия Натхо, который его заменил?

– Израильтянин забил победный гол. Однако Алана всегда не хватает, с ним совсем другая динамика. Но травмы – часть футбола, никуда от них не деться. Хотя, надо признать, что без Дзагоева мы терям больше, чем от отсутствия любого другого футболиста.