Виктор Гончаренко: "Думаю, Слуцкий быстро отошел от Euro"

Главный тренер "Уфы" Виктор Гончаренко в интервью "СЭ" признался, что до сих пор поддерживает контакт с наставником ЦСКА Леонидом Слуцким. Также он признался, что Слуцкий поначалу очень переживал после провала со сборной России на Euro-2016.

– Со Слуцким вы по-прежнему в постоянном контакте?

– Да. Мы общаемся после каждого тура, после каждой игры "Уфы" или ЦСКА. Правда, у Леонида Викторовича дополнительная нагрузка в виде Лиги чемпионов. Но он все равно находит время позвонить и пообщаться.

– Вы как его друг лучше всех знаете, насколько тяжело Слуцкий приходил в себя после провала на Euro-2016?

– Думаю, от этого всего он отошел достаточно быстро. Хотя поначалу очень сильно переживал. Когда прошла основная масса переживаний, больше к этому вопросу мы не возвращались. (Дмитрий СИМОНОВ)