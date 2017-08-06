Виктор Гончаренко: "Должны были больше помочь Помазуну в защите"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после поражения от "Рубина" (1:2) в матче 4-го тура чемпионата России отметил, что игроки обороны должны были больше помочь вратарю Илье Помазуну, который дебютировал за команду. Специалист отметил, что его команда не должна больше проигрывать прямым конкурентам.

– Помазун не справился? Думаю, должны были ему больше помочь, – сказал во флеш-интервью Гончаренко. – Все-таки стартовая игра.

Проиграли первые 10 минут, в остальном хорошо провели игру. С "Рубином" тяжело играть при счете 0:0, а когда они ведут, еще тяжелее прорвать их оборону. Тенденция поражений? Это не идет в плюс, нам надо выигрывать такие команды, прямых конкурентов.

Трансляция матча ЦСКА – "Рубин"