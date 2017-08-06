19:31 6 августа | Футбол — РФПЛ

Виктор Гончаренко: "Должны были больше помочь Помазуну в защите"

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Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после поражения от "Рубина" (1:2) в матче 4-го тура чемпионата России отметил, что игроки обороны должны были больше помочь вратарю Илье Помазуну, который дебютировал за команду. Специалист отметил, что его команда не должна больше проигрывать прямым конкурентам.

– Помазун не справился? Думаю, должны были ему больше помочь, – сказал во флеш-интервью Гончаренко. – Все-таки стартовая игра.

Проиграли первые 10 минут, в остальном хорошо провели игру. С "Рубином" тяжело играть при счете 0:0, а когда они ведут, еще тяжелее прорвать их оборону. Тенденция поражений? Это не идет в плюс, нам надо выигрывать такие команды, прямых конкурентов.

Трансляция матча ЦСКА – "Рубин"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 4-й тур. "Зенит" - "Спартак" и другие матчи
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (4)
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marksan

Надоели детские оправдания! Игоря нет, а мальчик в 26 лет до сих пор мальчик?

21:12 6 августа

spetrov

Акинфееву в его первом матче команда помогла в виде пенальти в свои ворота. Справился. Вот, собственно, и вся разница.

20:40 6 августа

shpasic

надо выигрывать команды?

19:59 6 августа

Gizza196

Научись играть в шахматы, Витёк!

19:55 6 августа