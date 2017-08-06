Виктор Гончаренко: "Должны были больше помочь Помазуну в защите"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после поражения от "Рубина" (1:2) в матче 4-го тура чемпионата России отметил, что игроки обороны должны были больше помочь вратарю Илье Помазуну, который дебютировал за команду. Специалист отметил, что его команда не должна больше проигрывать прямым конкурентам.
– Помазун не справился? Думаю, должны были ему больше помочь, – сказал во флеш-интервью Гончаренко. – Все-таки стартовая игра.
Проиграли первые 10 минут, в остальном хорошо провели игру. С "Рубином" тяжело играть при счете 0:0, а когда они ведут, еще тяжелее прорвать их оборону. Тенденция поражений? Это не идет в плюс, нам надо выигрывать такие команды, прямых конкурентов.
marksan
Надоели детские оправдания! Игоря нет, а мальчик в 26 лет до сих пор мальчик?
21:12 6 августа
spetrov
Акинфееву в его первом матче команда помогла в виде пенальти в свои ворота. Справился. Вот, собственно, и вся разница.
20:40 6 августа
shpasic
надо выигрывать команды?
19:59 6 августа
Gizza196
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19:55 6 августа