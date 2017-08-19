Виктор Гончаренко: "Для того чтобы попасть в Лигу чемпионов в следующем сезоне, ЦСКА нужно побеждать сейчас"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко в преддверии матча 7-го тура чемпионата России с "Уралом" отметил, что команда умеет забывать прошедшие встречи и эмоционально правильно подходить к играм. Он также добавил, что армейцы не готовили специального празднования голов в честь рождения у защитника Георгия Щенникова дочери.

– Команда умеет отделять матчи в разных чемпионатах и понимает, что, для того чтобы попасть в Лигу чемпионов в следующем сезоне, надо побеждать сейчас, – сказал во флеш-интервью Гончаренко. – Мы умеем забывать прошедшие игры, готовиться и эмоционально правильно подходить к матчам.

Будет ли особое празднование голов в связи с рождением у Щенникова дочери? Это может быть только импровизация. Конечно, мы его поздравили, но о каком-то особом праздновании не было речи.

Матч "Урал" - ЦСКА начнется в 15.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.