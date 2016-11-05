Виктор Гончаренко: "Даже вдевятером "Уфа" шла в атаку с надеждой отыграться"

Главный тренер "Уфы" Виктор Гончаренко после домашнего поражения в матче 13-го тура чемпионата России от "Рубина" (2:3) отметил, что градус игры был очень высок. По словам специалиста, несмотря на поражение, команда продемонстрировала, что у нее есть характер, и вполне могла сравнять счет.

- Игра получилась интересной, был высокий градус встречи с большим количеством моментов у обоих ворот, - сказал Гончаренко в эфире канала "Наш футбол". - У команды есть характер, потому что, оставшись вдесятером, а затем и вдевятером, мы шли в атаку с надеждой отыграться. Равнодушных не было. Мы могли сравнять счет.

Два пенальти в ворота "Уфы"? Все-таки в первую очередь надо думать не о судействе. Меня очень расстроили второй и третий пропущенные мячи.

- Показалось, что в концовке "Уфа" играла лучше "Рубина".

- К сожалению, очков за это не дают. Надо стараться в каждом матче играть лучше и побеждать.