Виктор Гончаренко: "Даже если Фернандеса всем миром не пускать на поле, он туда прорвется"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко в интервью "СЭ" отметил, что защитник Мариу Фернандес в любой ситуации хочет играть, даже если получает серьезное повреждение. Футболист в конце чемпионата России выходил на поле с перекрытой носовой перегородкой, после чего был вынужден лечь на операцию.

– А Мариу Фернандес успеет восстановиться?

– В конце мая он перенес операцию на носе. Как правило, в таких случаях для полного восстановления требуется два месяца. Но зная Мариу, мне кажется, он приедет раньше и скажет, что готов тренироваться. Даже если его всем миром не пускать на поле, он туда прорвется (улыбается). После нескольких переломов носа он играл без маски с тем же "Зенитом". Просто уникальный человек!

– Его врач даже удивлялся, как он не падал в обморок.

– Да. У него была закрыта носовая перегородка, дыхание ограничено. То есть он все делал ртом. Его уровень выносливости просто какой-то невероятный! (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Полное интервью Виктора Гончаренко