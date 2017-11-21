Виктор Гончаренко: "ЦСКА является для Москвы чем-то очень значимым"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко считает, что против его команды все соперники играют на максимуме, как на своем поле, так и в гостях. Белорусский специалист отметил, что болельщики ждут от армейцев не только побед, но и хорошей игры.

- Что выделяет ЦСКА, если сравнивать с клубами, в которых вы работали?

- Не хочу кого-то обидеть, тот же БАТЭ или другие мои команды, но это подбор футболистов, - цитирует официальный сайт УЕФА Гончаренко. - Это те же ощущения, что были в БАТЭ, когда от тебя ждут победы в каждом матче. Независимо от всего, помимо победы от тебя ждут, что ты будешь показывать хорошую игру.

Чем выше уровень команды, тем выше уровень футболистов, а сильные футболисты - каждый со своим характером. Нужен постоянный поиск, чтобы они эти амбиции проявляли на футбольном поле. Ну и уровень сопротивления совсем другой. Против ЦСКА все работают на максимуме, будь то дома или на выезде, и ты должен быть к этому готов.

- Каким вы видите уровень амбиций ЦСКА с точки зрения философии клуба?

- Только первое место, только победа. Недовольство ничейным результатом, не говоря уже о поражении. Ты понимаешь, что есть огромная армия болельщиков, которая не даст тебе работать спустя рукава. Ты ощущаешь их давление и тот же гул, который может прокатиться по стадиону, если играешь плохо. Ты находишься под постоянным давлением и должен научиться с этим справляться.

- В чем сказывается столичный статус команды?

- Москва - очень большой город, и здесь много команд, но ты понимаешь, что ЦСКА является для Москвы чем-то очень значимым. Когда я посещаю какие-то мероприятия, все на них знают, кто такой Акинфеев, Березуцкий и Игнашевич. Все задают о них вопросы, просят какую-то атрибутику.

Ты узнаваем, и любой человек может остановить и спросить, почему так играли в Лиге чемпионов, а так - в чемпионате. Не скажу за все московские команды, но предположу, что и со "Спартаком" нечто схожее происходит. Ты понимаешь, что для этого города ты что-то значишь.

Если вспоминать работу в БАТЭ, то там определенное количество людей знало команду, но в Москве мало того что знают, так еще и нюансы понимают. Спрашивают, почему уровень игры таков, а вчера был гораздо лучше или хуже. Выше понимание деталей, больше людей интересуется ЦСКА и игрой в целом.