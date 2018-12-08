Виктор Гончаренко: "ЦСКА в отличной форме"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко перед матчем 17-го тура чемпионата России с "Енисеем" заявил, что его команда в отличной форме.

- Команда в отличной форме. Не вижу никаких проблем в том, что сейчас декабрь и было сыграно много матчей игр, - сказал специалист в эфире телеканала "Матч премьер". - Был дисквалифицирован Обляков, и из всех вариантов остановились на Жамалетдинове, который довольно хорошо работал на тренировках. Будет ли он играть в атаке? Мы можем использовать разные варианты.

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