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22:34 | Футбол — РФПЛ

Виктор Гончаренко: "ЦСКА создал для Витинью все условия"

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Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко отметил, что нападающий Витинью хорошо себя чувствует в команде. По словам специалиста, для бразильца созданы все условия, которые помогут ему развиваться и дальше.

- Витинью надо создать условия, - сказал в эфире программы "После футбола" Гончаренко. - Он чувствует, что находится в своей тарелке. Мы ему создали для него все условия. Он еще может развиваться.

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (2)
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rvd1964

он вас обидел и вы плачете , молодой человек?

23:06

Tribunal Z

Уровень Витиньо это команда Оренбург или Арсенал, не понимаю что он делает в ЦСКА

23:03