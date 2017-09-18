Виктор Гончаренко: "ЦСКА создал для Витинью все условия"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко отметил, что нападающий Витинью хорошо себя чувствует в команде. По словам специалиста, для бразильца созданы все условия, которые помогут ему развиваться и дальше.
- Витинью надо создать условия, - сказал в эфире программы "После футбола" Гончаренко. - Он чувствует, что находится в своей тарелке. Мы ему создали для него все условия. Он еще может развиваться.
rvd1964
он вас обидел и вы плачете , молодой человек?
23:06
Tribunal Z
Уровень Витиньо это команда Оренбург или Арсенал, не понимаю что он делает в ЦСКА
23:03