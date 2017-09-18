Виктор Гончаренко: "ЦСКА создал для Витинью все условия"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко отметил, что нападающий Витинью хорошо себя чувствует в команде. По словам специалиста, для бразильца созданы все условия, которые помогут ему развиваться и дальше.

- Витинью надо создать условия, - сказал в эфире программы "После футбола" Гончаренко. - Он чувствует, что находится в своей тарелке. Мы ему создали для него все условия. Он еще может развиваться.