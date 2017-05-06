Виктор Гончаренко: "ЦСКА решил свою задачу в игре с "Амкаром" после гола Натхо"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после матча 27-го тура чемпионата России против "Амкара" (2:0) отметил, что в первом тайме получилась закрытая игра. Специалист отметил, что в Уфе синтетическое поле гораздо лучше, чем в Перми.

– В первом тайме была очень закрытая игра, надо было искать возможности создавать моменты, – цитирует клубная пресс-служба Гончаренко. – Во втором тайме начали находить эти шансы. Когда забиваешь, игра раскрывается, у тебя возникает еще больше моментов. Забили второй гол и этим решили свою задачу.



– С чем связана ранняя замена Алексея Березуцкого?

– У него травма.



– Что можете сказать о синтетическом газоне стадиона?

– В Уфе синтетика гораздо лучше.

"СЭ" вел текстовую трансляцию матча "Амкар" - ЦСКА