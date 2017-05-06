Виктор Гончаренко: "ЦСКА решил свою задачу в игре с "Амкаром" после гола Натхо"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после матча 27-го тура чемпионата России против "Амкара" (2:0) отметил, что в первом тайме получилась закрытая игра. Специалист отметил, что в Уфе синтетическое поле гораздо лучше, чем в Перми.
– В первом тайме была очень закрытая игра, надо было искать возможности создавать моменты, – цитирует клубная пресс-служба Гончаренко. – Во втором тайме начали находить эти шансы. Когда забиваешь, игра раскрывается, у тебя возникает еще больше моментов. Забили второй гол и этим решили свою задачу.
– С чем связана ранняя замена Алексея Березуцкого?
– У него травма.
– Что можете сказать о синтетическом газоне стадиона?
– В Уфе синтетика гораздо лучше.
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http://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/viktor-gancharenko-vtorym-golom-reshili-svoyu-zadachu/